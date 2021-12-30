Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервинг прокомментировал слова трехкратного олимпийского чемпионат Йоханнеса Клэбо о том, что он может сняться с «Тур де Ски».

Напомним, ранее Клэбо заявил, что откажется от участия в многодневке, если почувствует, что дальнейшее выступление помешает ему на Олимпиаде.

«Я еще не беседовал с Йоханнесом после гонки. Но надеюсь, что он сможет побороться за звание абсолютного победителя. Пока он не боле или что-то еще в этом роде, наша цель – дойти до финиша«, – цитирует Бьервига Aftenposten.

Йоханнес Клэбо возглавляет общий зачет «Тур де Ски». Лучший из россиян – Александр Большунов, занимает четвертое место. Он уступает 44 секунды норвежцу. Финальная гонка многодневки пройдет 4 января 2022 года.