За прошедшие сутки в России выявлено 21 073 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 1718 – без клинических проявляений.

В Москве выявлен 2661 случай заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге – 1532, в Московской области – 977.

За прошедшие сутки выздоровело 43 004 человека. Из них 3236 – в Санкт-Петербурге, 2495 – в Москве, 2217 – в Иркутской области. За весь период в России выписано по выздоровлению 9 423 227 человек.

За последние сутки 926 человек не справилось с коронавирусом. За весь период в России от коронавируса погибло 307 948 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период проведено более 240 миллионов лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Под медицинским наблюдением остаются 1 298 563 человека.