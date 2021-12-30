Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слухи об отмене зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Не надо ничего отменять! Конечно, те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследуют свои цели. Это все политика. У них свои игры, но я в это не лезу«, – цитирует Резцову «Спорт-экспресс».

Кристина, дочь Анфисы Резцовой, выступает за сборную России по биатлону. Ожидается, что спортсменка поедет на зимние Игры. Ранее она завоевала первую личную медаль на этапе Кубка мира.

Планируется, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, ранее был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею. Несколько хоккеистов сдали положительный тест на коронавирус. В их числе российский форвард Матвей Мичков.