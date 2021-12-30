Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление Александра Большунова в текущем сезоне.

«Никто не списывал его со счетов. Он идет третьим в общем зачете Кубка мира. У него был медленный старт, но он здесь, на «Тур де Ски», и показывает, что он хороший лыжник«, – цитирует Клэбо NRK.

Напомним, вчера, 29 декабря, Александр Большунов занял второе место в классической гонке с раздельным стартом на 15 километров. Он стал вторым после отметки в 5 км и продержался до финиша без провальных отрезков.

После двух этапов «Тур де Ски» Большунов поднялся с 17-го на 4-е место. Отставание от лидера – Клэбо, составляет 44 секунды. Впереди у лыжников четыре этапа: три масс-старта и спринт.

Финал «Тур де Ски» состоится 4 января 2022 года.