Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от предложения санкт-петербургского клуба о продлении контракта. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в «твиттере».

По информации источника, у 33-летнего форварда есть много вариантов для продолжения карьеры в России и Европе.

Артем Дзюба играет за «Зенит» с 2015 гола. Он провел 234 матча в составе клуба из Санкт-Петербурга. Дзюба забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В текущем сезоне футболист вышел на поле в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 10 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и «Рубин» провели переговоры по поводу трансфера Дзюбы в казанский клуб.