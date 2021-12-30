В предыдущем материале мы рассказывали о главных разочарованиях в российском спорте в 2021 году. Вспомнили провал Александра Кокорина в «Фиорентине», неудачный дебют Никиты Мазепина в «Формуле-1», падение отечественного баскетбола, истории об Алёне Косторной и многое другое.

Но если эти неудачи будут помнить долго, то успехи наших атлетов – ещё дольше. Вспоминаем самых ярких российских спортсменов в 2021 году.

10. Климент Колесников (21 год, плавание)

Колесников – одна из главных надежд нашего плавания. Ещё в 2016 году он «взрывал» бассейны мира, устанавливая мировые рекорды среди юниоров. Перейдя во взрослое плавание, россиянин продолжил радовать болельщиков своими успехами.

2021 год сложился для Колесникова особенно успешно. Начал пловец с трёх золотых медалей и одного серебра на чемпионате Европы, на Играх в Токио взял серебро на 100-метровке на спине и бронзу – на той же дистанции кролем. А завершил год пловец в Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде стал бенефисом Колесникова: четыре золота, серебро и бронза!

9. Андрей Василевский (27 лет, хоккей)

К сожалению, из-за тёрок НХЛ и ИИХФ, Василевскому об олимпийских медалях можно только мечтать. Зато Андрей в 2021 году второй раз подряд взял Кубок Стэнли. И второй раз подряд его роль в победе «Тампа-Бэй» невозможно переоценить. Василевский зачастую в одиночку вытаскивал матчи команды, доказывая, что остаётся лучшим хоккейным вратарём мира. Хоть «Везину» отдали и не ему.

При всех проблемах сборной России с защитниками и центрфорвардами, Василевский мог бы вытащить нашу команду на олимпийские медали. Но увы, этого не случится. Остаётся только радоваться за нашего парня, который блистает в одной из самых популярных спортивных лиг мира.

8. Александр Овечкин (36 лет, хоккей)

Но даже лучший вратарь мира и двукратный победитель Кубка Стэнли Василевский уходит в тень, когда речь заходит о Нём. Великий и ужасный Александр Овечкин. В 2021 году капитан «Вашингтона» не завоевал никаких командных или индивидуальных трофеев. Но он прямо сейчас делает кое-что более значимое. В 36 лет форвард разрывает ледовые площадки НХЛ, соревнуясь с молодыми Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в гонке бомбардиров. А главное – ведёт заочную борьбу с самим Уэйном Гретцки за титул лучшего снайпера в истории НХЛ. До рекорда Ови ещё далеко, но в нынешнем сезоне хоккеист доказывает, что становится с годами только лучше, как хорошее вино.

Несомненно, Овечкин должен был стать капитаном сборной России на Олимпийских играх, но судьба распорядилась иначе.

7. Камила Валиева (15 лет, фигурное катание)

От самого возрастного участника нашего топа – к самому юному. 15-летняя Камила Валиева проводит только первый международный сезон на взрослом уровне, но все эксперты уже сейчас отдают её золото Пекина. Чемпионский конвейер Тутберидзе создал своё лучшее произведение. Валиева сочетает в себе абсолютно все лучшие стороны предшественниц. Юная уроженка Казани в 2021 году выиграла абсолютно все турниры, в которых принимала участие: челленджер в Финляндии, два этапа «Гран-при» и чемпионат России. Который, как известно, сейчас стало выиграть труднее, чем чемпионат мира. Скорей всего, Валиеву ждал бы успех и в финале «Гран-при», но коронавирус вмешался в планы организаторов, и турнир отменили.

Некоторые прочат Валиевой судьбу предшественниц: быстрый закат и уход в тень. Но пока «очередная однодневка» пользуется тем, что находится на пике формы. И уверенно идёт к олимпийскому золоту.

5-6. Ангелина Мельникова (21 год) и Никита Нагорный (24 года, оба — спортивная гимнастика)

Спортивная гимнастика в России вернулась на уровень девяностых-начала нулевых, когда на помостах блистали Светлана Хоркина и Алексей Немов. Новое поколение гимнастов бросило вызов американской сборной и в непростой борьбе вышло победителем.

На Олимпийских играх мужчины и женщины взяли золотые медали в командном многоборье. Никита Нагорный и Ангелина Мельникова добавили к ним ещё и бронзы в индивидуальном многоборье, а также взяли по бронзовой награде на перекладине и в вольных упражнениях соответственно.

Помимо этого, на счету Мельниковой золото, два серебра и бронза апрельского чемпионата Европы, Нагорный на том же турнире взял два золота и два серебра.

В конце года Мельникова ещё и поехала на чемпионат мира, где завоевала по одной награде каждого достоинства.

4. Евгений Рылов (25 лет, плавание)

Рылов начал 2021 год успешным выступлением на чемпионате Европы: два золота, серебро и бронза. Но главным стартом для него, конечно, стала Олимпиада. В Токио наш пловец поставил на уши всех поклонников плавания, одержав две сенсационные победы: на 100 и 200 метрах на спине. Это были первые золотые медали для России в плавании за 25 лет! Последним, кому удалось добиться успеха, был Александр Попов, ещё в Атланте в 1996 году.

Успех Рылова даже вывел из себя его соперника Райана Мёрфи, который после завоевания серебра заявил, что участвовал в заплыве, «который, возможно, не был чистым». Позднее он оправдывался за свои слова, заявляя, что его не так поняли. Но в тот момент казалось, что слова американца были простой завистью и обидой.

Рылов стал самым упоминаемым призёром Олимпиады в российских СМИ. Отчасти из-за конфликта с Мёрфи, но всё же это говорит о многом.

3. Мария Ласицкене (28 лет, лёгкая атлетика)

Ни в коем случае не обесцениваем медали Рылова, но было у России на Олимпиаде в Токио одно золото, которое оказалось наиболее важным и весомым среди всех медалей. О ситуации в лёгкой атлетике лишний раз упоминать нет смысла. Наши легкоатлеты уже забыли, что такое российские флаг и гимн, в руководстве федерации долгоиграющий кризис, россияне несколько лет выступают под беспрецедентным давлением, а в этом сезоне получили право на ужатую донельзя заявку. Всего десять легкоатлетов смогла выставить Россия на Олимпиаду в Токио.

И вплоть до последнего вида ситуация для нашей десятки складывалась аховой. Обидные травмы, спорные судейские решения, неудачи преследовали наших легкоатлетов. И в копилке было лишь серебро Анжелики Сидоровой, которое она воспринимала как неудачу. И так продолжалось, пока на легкоатлетический стадион не вышла Мария Ласицкене.

История знает много примеров, когда лидеры в решающий момент на Олимпиадах проваливались. Но это был не тот случай. Мария сделала то, к чему шла последние шесть лет. То, чего она была не по своей вине лишена в 2016 году. Она принесла в копилку России одно золото, но зато какое весомое. Ласицкене – королева «королевы спорта».

2. Даниил Медведев (25 лет, теннис)

Даниил Медведев давно ходит в числе лидеров мирового тенниса. Впервые он начал «покусывать» фаворитов, ещё когда на пике была «Большая тройка» — Джокович, Надаль и Федерер. Последние двое уже давно покинули группу лидеров, и Медведев подобрался вплотную к Новаку. В карьере Даниила уже немало трофеев, но не хватало главного – турнира «Большого шлема». И в этом году наконец-то он достиг своей цели.

Причём победа на US Open получила дополнительную пикантность из-за того, что Медведев отобрал у Джоковича надежду выиграть календарный «Шлем».

А ещё в 2021 году Медведев выиграл три турнира ATP, Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Сейчас ему 25 лет, и жизнь в ольшом теннисе только начинается.

1. Александр Большунов (24 года, лыжные гонки)

Но если Медведев в теннисе – один из нескольких, то Большунов в лыжных гонках – один из двух. При этом у его главного соперника — норвежца Йоханнеса Клэбо — за плечами есть мощная команда, способная работать на него. Большунов зачастую оставался на дистанции один и всё равно вступал в неравный бой с норвежскими соперниками. И зачастую побеждал.

В 2021 году Большунов выиграл-таки своё первое золото чемпионата мира, добавил к нему два серебра и бронзу. А главное – он второй раз подряд стал обладателем Кубка мира и «Тур де Ски», пусть последний и прошёл без норвежцев.

Особенно ценное качество для чемпиона – не просто забраться на вершину, но и удержаться на ней. В новом сезоне Большунов не сбавил обороты. В Кубке мира он сейчас идёт в тройке лидеров, в одном очке от второго места. А в «Тур де Ски» уже успел взять серебро на одном из этапов и также числится в списке лидеров. Хочется верить, что в Пекине Большунов не сбавит обороты и возьмёт олимпийское золото.

Разумеется, наш рейтинг неидеальный и не на 100 процентов объективный. Кого бы включили в рейтинг вы? Кто в рейтинге, наоборот, лишний? Пишите ваши версии в комментариях к посту, и с наступающим вас Новым годом!