В предыдущем материале мы рассказывали о главных разочарованиях в российском спорте в 2021 году. Вспомнили провал Александра Кокорина в «Фиорентине», неудачный дебют Никиты Мазепина в «Формуле-1», падение отечественного баскетбола, истории об Алёне Косторной и многое другое.

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Но если эти неудачи будут помнить долго, то успехи наших атлетов – ещё дольше. Вспоминаем самых ярких российских спортсменов в 2021 году.

10. Климент Колесников (21 год, плавание)

Климент Колесников. Фото ОКР

Колесников – одна из главных надежд нашего плавания. Ещё в 2016 году он «взрывал» бассейны мира, устанавливая мировые рекорды среди юниоров. Перейдя во взрослое плавание, россиянин продолжил радовать болельщиков своими успехами.

2021 год сложился для Колесникова особенно успешно. Начал пловец с трёх золотых медалей и одного серебра на чемпионате Европы, на Играх в Токио взял серебро на 100-метровке на спине и бронзу – на той же дистанции кролем. А завершил год пловец в Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде стал бенефисом Колесникова: четыре золота, серебро и бронза!

9. Андрей Василевский (27 лет, хоккей)

К сожалению, из-за тёрок НХЛ и ИИХФ, Василевскому об олимпийских медалях можно только мечтать. Зато Андрей в 2021 году второй раз подряд взял Кубок Стэнли. И второй раз подряд его роль в победе «Тампа-Бэй» невозможно переоценить. Василевский зачастую в одиночку вытаскивал матчи команды, доказывая, что остаётся лучшим хоккейным вратарём мира. Хоть «Везину» отдали и не ему.

При всех проблемах сборной России с защитниками и центрфорвардами, Василевский мог бы вытащить нашу команду на олимпийские медали. Но увы, этого не случится. Остаётся только радоваться за нашего парня, который блистает в одной из самых популярных спортивных лиг мира.

8. Александр Овечкин (36 лет, хоккей)

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Филадельфией». Фото: официальный сайт клуба

Но даже лучший вратарь мира и двукратный победитель Кубка Стэнли Василевский уходит в тень, когда речь заходит о Нём. Великий и ужасный Александр Овечкин. В 2021 году капитан «Вашингтона» не завоевал никаких командных или индивидуальных трофеев. Но он прямо сейчас делает кое-что более значимое. В 36 лет форвард разрывает ледовые площадки НХЛ, соревнуясь с молодыми Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в гонке бомбардиров. А главное – ведёт заочную борьбу с самим Уэйном Гретцки за титул лучшего снайпера в истории НХЛ. До рекорда Ови ещё далеко, но в нынешнем сезоне хоккеист доказывает, что становится с годами только лучше, как хорошее вино.

Несомненно, Овечкин должен был стать капитаном сборной России на Олимпийских играх, но судьба распорядилась иначе.

7. Камила Валиева (15 лет, фигурное катание)

Фото: трансляция Finlandia Trophy

От самого возрастного участника нашего топа – к самому юному. 15-летняя Камила Валиева проводит только первый международный сезон на взрослом уровне, но все эксперты уже сейчас отдают её золото Пекина. Чемпионский конвейер Тутберидзе создал своё лучшее произведение. Валиева сочетает в себе абсолютно все лучшие стороны предшественниц. Юная уроженка Казани в 2021 году выиграла абсолютно все турниры, в которых принимала участие: челленджер в Финляндии, два этапа «Гран-при» и чемпионат России. Который, как известно, сейчас стало выиграть труднее, чем чемпионат мира. Скорей всего, Валиеву ждал бы успех и в финале «Гран-при», но коронавирус вмешался в планы организаторов, и турнир отменили.

Некоторые прочат Валиевой судьбу предшественниц: быстрый закат и уход в тень. Но пока «очередная однодневка» пользуется тем, что находится на пике формы. И уверенно идёт к олимпийскому золоту.

5-6. Ангелина Мельникова (21 год) и Никита Нагорный (24 года, оба — спортивная гимнастика)

Ангелина Мельникова. Фото — Инстаграм

Спортивная гимнастика в России вернулась на уровень девяностых-начала нулевых, когда на помостах блистали Светлана Хоркина и Алексей Немов. Новое поколение гимнастов бросило вызов американской сборной и в непростой борьбе вышло победителем.

На Олимпийских играх мужчины и женщины взяли золотые медали в командном многоборье. Никита Нагорный и Ангелина Мельникова добавили к ним ещё и бронзы в индивидуальном многоборье, а также взяли по бронзовой награде на перекладине и в вольных упражнениях соответственно.

Помимо этого, на счету Мельниковой золото, два серебра и бронза апрельского чемпионата Европы, Нагорный на том же турнире взял два золота и два серебра.

В конце года Мельникова ещё и поехала на чемпионат мира, где завоевала по одной награде каждого достоинства.

4. Евгений Рылов (25 лет, плавание)

Евгений Рылов. Фото ОКР

Рылов начал 2021 год успешным выступлением на чемпионате Европы: два золота, серебро и бронза. Но главным стартом для него, конечно, стала Олимпиада. В Токио наш пловец поставил на уши всех поклонников плавания, одержав две сенсационные победы: на 100 и 200 метрах на спине. Это были первые золотые медали для России в плавании за 25 лет! Последним, кому удалось добиться успеха, был Александр Попов, ещё в Атланте в 1996 году.

Успех Рылова даже вывел из себя его соперника Райана Мёрфи, который после завоевания серебра заявил, что участвовал в заплыве, «который, возможно, не был чистым». Позднее он оправдывался за свои слова, заявляя, что его не так поняли. Но в тот момент казалось, что слова американца были простой завистью и обидой.

Рылов стал самым упоминаемым призёром Олимпиады в российских СМИ. Отчасти из-за конфликта с Мёрфи, но всё же это говорит о многом.

3. Мария Ласицкене (28 лет, лёгкая атлетика)

Мария Ласицкене. Фото ОКР

Ни в коем случае не обесцениваем медали Рылова, но было у России на Олимпиаде в Токио одно золото, которое оказалось наиболее важным и весомым среди всех медалей. О ситуации в лёгкой атлетике лишний раз упоминать нет смысла. Наши легкоатлеты уже забыли, что такое российские флаг и гимн, в руководстве федерации долгоиграющий кризис, россияне несколько лет выступают под беспрецедентным давлением, а в этом сезоне получили право на ужатую донельзя заявку. Всего десять легкоатлетов смогла выставить Россия на Олимпиаду в Токио.

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И вплоть до последнего вида ситуация для нашей десятки складывалась аховой. Обидные травмы, спорные судейские решения, неудачи преследовали наших легкоатлетов. И в копилке было лишь серебро Анжелики Сидоровой, которое она воспринимала как неудачу. И так продолжалось, пока на легкоатлетический стадион не вышла Мария Ласицкене.

История знает много примеров, когда лидеры в решающий момент на Олимпиадах проваливались. Но это был не тот случай. Мария сделала то, к чему шла последние шесть лет. То, чего она была не по своей вине лишена в 2016 году. Она принесла в копилку России одно золото, но зато какое весомое. Ласицкене – королева «королевы спорта».

2. Даниил Медведев (25 лет, теннис)

Даниил Медведев. Фото ФК «Зенит»

Даниил Медведев давно ходит в числе лидеров мирового тенниса. Впервые он начал «покусывать» фаворитов, ещё когда на пике была «Большая тройка» — Джокович, Надаль и Федерер. Последние двое уже давно покинули группу лидеров, и Медведев подобрался вплотную к Новаку. В карьере Даниила уже немало трофеев, но не хватало главного – турнира «Большого шлема». И в этом году наконец-то он достиг своей цели.

Причём победа на US Open получила дополнительную пикантность из-за того, что Медведев отобрал у Джоковича надежду выиграть календарный «Шлем».

А ещё в 2021 году Медведев выиграл три турнира ATP, Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Сейчас ему 25 лет, и жизнь в ольшом теннисе только начинается.

1. Александр Большунов (24 года, лыжные гонки)

Российский лыжник Александр Большунов. Фото: FIS

Но если Медведев в теннисе – один из нескольких, то Большунов в лыжных гонках – один из двух. При этом у его главного соперника — норвежца Йоханнеса Клэбо — за плечами есть мощная команда, способная работать на него. Большунов зачастую оставался на дистанции один и всё равно вступал в неравный бой с норвежскими соперниками. И зачастую побеждал.

В 2021 году Большунов выиграл-таки своё первое золото чемпионата мира, добавил к нему два серебра и бронзу. А главное – он второй раз подряд стал обладателем Кубка мира и «Тур де Ски», пусть последний и прошёл без норвежцев.

Особенно ценное качество для чемпиона – не просто забраться на вершину, но и удержаться на ней. В новом сезоне Большунов не сбавил обороты. В Кубке мира он сейчас идёт в тройке лидеров, в одном очке от второго места. А в «Тур де Ски» уже успел взять серебро на одном из этапов и также числится в списке лидеров. Хочется верить, что в Пекине Большунов не сбавит обороты и возьмёт олимпийское золото.

Разумеется, наш рейтинг неидеальный и не на 100 процентов объективный. Кого бы включили в рейтинг вы? Кто в рейтинге, наоборот, лишний? Пишите ваши версии в комментариях к посту, и с наступающим вас Новым годом!