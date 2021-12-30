Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, на кого ориентируется в спорте. Он назвал четырех известных спортсменов.

«Криштиану Роналду, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Александр Овечкин», – цитирует Хачанова РБК.

Также Карен рассказал, кто его мотивирует.

«Находят же люди мотивацию ходить на работу каждый день, вот и я хожу к себе на работу – на корт. Я не считаю, что достиг чего-то сверхъестественного, особенно в сравнении с легендами спорта«, – заявил Хачанов.

25-летний россиянин – серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде. Он выиграл четыре турнира АТР в одиночном разряде, а также обладает Кубком Дэвиса 2021 года в составе сборной России.