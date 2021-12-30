Еще три футболиста «Барселоны» сдали положительные тесты на коронавирус.

COVID-19 заболели Абде Эззалзули, Филиппе Коутиньо и Сержиньо Дест. Все три спортсмена изолированы дома и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Таким образом, на карантине из-за коронавируса находятся десять игроков «Барселоны». Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Усман Дембеле, Смуэль Юмтити, Гави, Клеман Лангле, Алехандро Бальде, Дани Алвес и Жорди Альа.

«Барселона» должна сыграть в чемпионате Испании 2 января. В рамках 19-го тура планируется встреча с «Мальоркой».

«Барселона» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 28 очков в 18 матчах. Лидер – «Реал», набрал 46 баллов в 19 встречах.