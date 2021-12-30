Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном уходе Артёма Дзюбы из клуба. По данным СМИ, форвард может перейти зимой в «Рубин».

«Мне кажется, что Артема сложно будет заменить полноценным образом. Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он никуда уходил, — цитирует «Спорт-Экспресс» Боярского. — Он настоящий лидер «Зенита» и может продолжать им быть еще несколько лет. Мне сложно представить сейчас наш клуб без Артема. Физическая форма точно позволит ему еще играть пару сезонов на хорошем уровне».

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. По информации прессы, вместо 33-летнего форварда «Зенит» может подписать нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Ивана Сергева.