Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Артема Дзюбы из команды.

«Уходит ли из «Зенита» Дзюба? Все, что пишут в прессе – глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы сейчас не ведем переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб«, – цитирует Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны «Рубина».

Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. Он сыграл 234 матча за команду из Санкт-Петербурга. Форвард забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В текущем сезоне Дзюба вышел на поле в 24 матчах за «Зенит». Он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

«Зенит» – лидер чемпионата России. Команда ушла на зимний перерыв с отрывом в 2 очка от «Динамо».