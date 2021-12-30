Сегодня, 30 декабря, баскетбольный «Зенит» сыграет последний матч в 2021 году. Сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Црвеной Звездой». Игра пройдет в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи доступна на сайте Sportbox.ru.

«Зенит» идет на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги после 17 матчей. Команда одержала 11 побед и потерпела 6 поражений.

Подопечные Хавьера Паскуаля выиграли три последних матча в Евролиге. Сначала «Зенит» разобрался с АСВЕЛом (61:71), затем с «Монако» (74:85). В последней игре команда обыграла «Маккаби» (73:71).

«Црвена Звезда» занимает двенадцатое место. Команда из Сербии одержала 7 побед и 10 раз проиграла.

В текущем сезоне команды уже играли между собой. «Зенит» проиграл матч в Санкт-Петербурге со счетом 58:69.