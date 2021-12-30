Баскетбольный «Зенит» начал встречу против «Црвены Звезды» в Евролиге. Это последняя игра для команды в 2021 году.

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

«Зенит» выиграл три последних матча в Евролиге. Сначала подопечные Хавьера Паскуаля разобрались с АСВЕЛом (61:71), затем обыграли «Монако» (74:85) и одержали победу в матче с «Маккаби» (73:71).

«Зенит» идет на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги. Команда выиграла 11 матчей и потерпела 6 поражений.

«Црвена Звезда» идет на двенадцатом месте в турнирной таблице. Сербские баскетболисты одержали победу в семи матчах и десять раз проиграли.

В текущем сезоне команды уже встречались. «Зенит» проиграл домашний матч со счетом 58:69.