Тренер сборной России Сергей Турышев рассказал, что лыжники Сергей Устюгов и Юлия Ступак будут готовиться к Олимпийским играм на тренировочном сборе в итальянском Тоблахе.

Ступак снялась с многодневки «Тур де Ски» после этапа, проходившего 29 декабря.

Вчера, 29 декабря, Юлия завоевала бронзовую медаль в гонке классическим стилем на «Тур де Ски».

Двукратный чемпион мира Устюгов не планировал выступать на соревнованиях. Он решил более качественно подготовиться к Олимпийским играм в Пекине.

«Ступак во время «Тур де Ски» будет тренироваться в Тоблахе, где сейчас находится и Устюгов. Сергею мы продолжаем искать старт, в котором он мог бы принять участие«, – цитирует Турышева ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.