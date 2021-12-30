Лидеры сборной России по биатлону пропустят этап Кубка мира в итальянской Антерсельве ради подготовки к Олимпиаде, сообщает Metaratings. Речь идёт о группах Юрия Каминского у мужчин и Михаила Шашилова у женщин.

В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков. Ожидается, что они отправятся на сбор на Семинский перевал.

Группа Сергея Башкирова (Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков, Василий Томшин) останется в Антерсельве.

В команду Михаила Шашилова входят Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко. Они пропустят старты в Антерсельве, а судьба Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной, которые работают по индивидуальной программе, пока неизвестна.

Этап в Антерсельве пройдёт с 20 по 23 января, после объявления состава сборной России на Олимпиаду-2022.