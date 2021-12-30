Защитник «Зенита» Данил Круговой может покинуть команду. Он недоволен количеством игрового времени и хочет уйти в аренду в зимнее трансферное окно.

Несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляют интерес к защитнику, но Сергей Семак может не отпустить Кругового в аренду. Он считает, что у команды слишком короткая скамейка запасных. Данил считается футболистом ближайшего резерва.

Окончательное решение по Круговому будет принято после первого сбора. Об этом сообщает Metaraitings.

В текущем сезоне Круговой сыграл в 20 матчах за «Зенит». Он провел на поле 472 минуты. Данил успел сделать две результативные передачи и заработать желтую карточку.

Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 2 млн евро.