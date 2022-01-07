С 10 по 16 января в столице Эстонии Таллинне пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Для большинства сборных, включая Россию, он станет решающим стартом при определении состава на Олимпийские игры-2022.
Соревновательная часть стартует 12 января: мужчины и спортивные пары покажут короткие программы.
На следующий день с короткой программой выступят женщины, а пары покажут произвольные прокаты.
На 14 января запланированы произвольные программы у мужчин и ритм-танец у танцевальных дуэтов.
15 января произвольные программы продемонстрируют одиночницы, а также состоится произвольный танец у танцоров.
16 января пройдут показательные выступления.
В состав сборной России вошли следующие фигуристы:
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова
Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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