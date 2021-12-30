Российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Большунов и Алексей Червоткин выполнили критерии квалификационного отбора сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Червоткин и Большунов вошли в топ-3 на этапе Кубка мира в Куусамо, а Большунов попал в тройку призеров «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Спорсртсмены квалифицировались по гонкам классическим стилем.

Сергей Устюгов выполнил критерии отбора по коньковым гонкам, заехав в топ-3 в Давосе. В спринте лыжнику осталось выполнить половину критерия. Ему нужно еще раз попасть в топ-6.

У женщин критерии в сборной России выполнили Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

В настоящее время российские лыжники принимают участие в многодневке «Тур де Ски».