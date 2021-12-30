Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не входит в число игроков клуба, заразившихся коронавирусом.

Об этом рассказал агент спортсмена Вадим Шпинев. По его словам, Миранчук вчера присутствовал на тренировке.

«С Лешей порядок. Вчера тренировался», — приводит слова Шпинева РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно, что в «Аталанте» выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией, однако имена заболевших игроков не уточнялись.

В текущем сезоне Миранчук отыграл 12 матчей за «Аталанту», проведя на поле в общбей сложности 397 минут. На его счету один мяч и одна результативная передача.