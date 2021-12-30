Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал приближение к рекордсменам по голам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок отметил, что эта тема остается основной для обсуждения и не надоедает ему.

«Но почему все сейчас говорят про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идет Горди Хоу, и только после этого Уэйн Гретцки. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки», – цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

В списке игроков с большим количеством голов НХЛ лидирует Уэйн Гретцки с 894 шайбами, вторым в списке идет Горди Хоу, у него в активе – 801 гол. Тройку замыкает Яромир Ягр с 766 шайбами.

Напомним, накануне, Овечкин приблизился еще к одному рекорду. Вскоре он может войти в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Пока россиянин набрал 1368 (752+616) очка в 1228 матчах, ему требуется еще одно результативное действие.