Московский «Спартак» представил нового игрока клуба. Красно-белые подписали защитника австрийского «Тироля» и молодежной сборной России Леона Классена.

Футболист имеет немецкое происхождение, но выступает за отечественную национальную команду. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Приветствуем новичка и желаем ему успешно проявить себя в «Спартаке»!», — написала пресс-служба москвичей.

Классен является воспитанником академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». В текущем сезоне Классен принял участие в 20 матчах за «Тироль» во всех турнирах, в них оформил шесть результативных передач.

Также он входил в состав молодежной сборной России. В октябре 2021 года дебютировал в отборочном матче чемпионата Европы против сборной Литвы, выйдя на замену на 85 минуте.