Кажется, зимой у «Крыльев Советов» другие клубы знатно «пощиплют перья». Молодая команда на удивление успешно провела первую часть сезона и уже практически лишилась двух своих лидеров. Данил Пруцев одной ногой в «Спартаке», Иван Сергеев – в «Зените». Кажется, этим самарская распродажа не ограничится. Одним из лакомых кусочков в составе «Крыльев» считается вундеркинд Сергей Пиняев. Одним из претендентов на него называют «Зенит».

Паренёк обращал на себя внимание ещё в детском возрасте, разрывая на поле более взрослых соперников. А настоящим прорывом в его карьере стала стажировка в «Манчестер Юнайтед», на которую Серёжа поехал уже в 13 лет. Вспыхнувшие звёздочки в таком юном возрасте зачастую при взрослении теряются, но это явно был не тот случай. Пиняев продолжил прогрессировать и съездил в «МЮ» ещё три раза. Но если «Чертаново» отпускал футболиста охотно, то «Крылья Советов», к которым Пиняев присоединился этим летом, дали понять: отпускать на стажировку своего таланта они не намерены. Хотя окончательно данный вопрос ещё не решён.

В ноябре форварду исполнилось 17 лет, а в декабре он забил свой первый гол на взрослом уровне – в ворота «Рубина» Леонида Слуцкого. Пиняев способен выйти на любой позиции в атаке, но чаще выходит на левом фланге.

Если Пиняев перейдёт в «Зенит», то его конкурентами станут Клаудиньо и Андрей Мостовой. Стоит ли говорить, какие у него шансы получать больше двух-трёх минут игрового времени? С другой стороны, есть неплохой альтернативный вариант – правый нападающий. Справа у «Зенита» есть Малком, а также способны выйти Алексей Сутормин и Александр Ерохин, но двум последним больше свойственны другие позиции – правый защитник и оттянутый форвард/атакующий хавбек соответственно.

И вот тут уже у Пиняева есть неплохие шансы. Подменять подуставшего Малкома и активностью добивать соперников – здесь можно развернуться. Плюс подкупает способность Пиняева сыграть при необходимости и на острие, и атакующего хавбека, что позволит «Зениту» варьировать состав. Понятно, что всерьёз воспринимать Пиняева как игрока основы в настоящее время никто не будет, но как футболист на вырост он сейчас выглядит гораздо перспективнее всех зенитовских дублёров.

Но здесь впору задаться вопросом: а нужен ли «Зенит» самому Пиняеву? Конечно, он существенно опережает своих сверстников по уровню развития, но в 17 лет были и более яркие вундеркинды. К примеру, Роналдо в этом возрасте попал в сборную Бразилии. Понятное дело, что Зубастик – недостижимая величина, но есть и более сопоставимые примеры.

И сейчас у Пиняева «Зените» перспективы не очень радужные – несколько минут игрового времени, гораздо меньше, чем в «Крыльях Советов», а затем возможный перевод в «Зенит-2», в ФНЛ-2, где очень легко поломаться физически или психологически в столь юном возрасте. Возможность подменять Клаудиньо и Малкома, конечно, выглядят заманчивым предложением, но только переход в «Зенит» может стать для Пиняева роковым шагом и крестом на более амбициозных целях. Прямо сейчас у него есть реальные шансы перейти в «Манчестер Юнайтед», который не стал бы посредственного игрока так активно приглашать на стажировку. Да, кому-то переход из «Крыльев Советов» в «МЮ» покажется чем-то из области фантастики, но когда-то и трансфер Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» выглядел похожим образом. А в случае трансфера в «МЮ» Пиняев наверняка получит шанс закрепиться в аренде в других клубах. Если же переход в «Зенит» произойдёт, то стоимость на игрока лучшего клуба России вырастет, его игровое время сократится, и желания у «Манчестер Юнайтед» наверняка поубавится.

Кроме того, зимой в «Зенит» уже практически перешёл Иван Сергеев, и его уход из «Крыльев» наверняка даст Пиняеву больше игрового времени. Пожалуй, сейчас Сергею лучше всего будет доиграть сезон в Самаре. Даже если «Крылья» провалят вторую половину чемпионата, на перспективах 17-летнего Пиняева это вряд ли скажется.