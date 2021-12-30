Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали об отношении к телевизионному проекту «Ледниковый период». По их словам, они не станут принимать в нем участие.

На прошедшем чемпионате страны дуэт занял второе место по итогам короткой и произвольной программ.

«Ну, это смешно сравнивать. Я за профессиональный, настоящий спорт. Где спортсмены борются за высшие награды и за высшие достижения», – цитирует Козловского Sport24.

Бойкова добавила, что не приняла бы предложение об участии после завершения профессиональной карьеры, так как она не сможет довериться любителю.

При этом оба спортсмена отметили сложность проекта. По их мнению, участникам приходится много работать.