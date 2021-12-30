«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Борисом Ротенбергом. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Предыдущий контракт истекал 31 декабря.

Сын известного олигарха Бориса Ротенберга-старшего выступает в «Локомотиве» с 2016 года. В составе железнодорожников он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. При этом из-за травмы Ротенберг-младший не принимал участия в официальных матчах с 5 декабря 2018 года. Всего за три полноценных сезона он провёл в составе «Локо» 17 игр во всех турнирах.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива» и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесённой травмы и её последствий, — сказал Ротенберг в интервью клубной пресс-службе. — Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон».

В мае Борису Ротенбергу исполнится 36 лет. До «Локомотива» он выступал (или числился) в составе финских «Йокерита» и «Клуби-04», российских «Зенита», «Шинника», «Сатурна», «Химок», «Алании», московского «Динамо», «Кубани» и «Ростова», израильского «Маккаби» из Тель-Авива и кипрского «Олимпиакоса».

Родной брат Бориса Роман — глава штаба сборной Росиси по хоккею и первый вице-президент Федерации хоккея России.