Полузащитник Александр Ломовицкий попрощался с болельщиками московского «Спартака». Он обратился к фанатам в социальной сети после объявления трансфера в «Рубин».

О его переходе официально объявили накануне, 29 декабря, на сайте красно-белых.

Игрок отметил, что он в «Спартаке» с 8 лет и всегда болел за один клуб.

«Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Никогда не забуду нашу «красно-белую» семью. Пришло время сделать следующий шаг», – написал хавбек на своей странице в Instagram.

Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и с того момента принял участие в 46 матчах. В текущем сезоне в его активе – 21 игра и один голевой пас.