Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе в команду 21-летнего защитника «Тироля» Леона Классена.

О трансфере игрока сообщила пресс-служба красно-белых сегодня, 30 декабря.

«То, что Классен молодой – хорошо. То, что Леон не особо известный — плохо. Пока никто не знает, кто он, как он играет и плох ли он. Если за Классена отдали копейки, то ничего страшного», – цитирует Мостового Чемпионат.

Специалист отметил, что у клуба был достаточный выбор молодежи. По его словам, можно было посмотреть в академии и дубле, где платить не пришлось бы.

Классен – воспитанник академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах за «Тироль» во всех турнирах, в них оформил шесть результативных передач.