Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков назвал главное разочарование в российском футболе по итогам 2021 года. По мнению ветерана, им стал провал сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«По моему мнению, главное разочарование российского футбола за этот год — выступление сборной России на Евро-2020», — цитирует «РБ-Спорт» Широкова.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе. Россияне разгромно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а между этими двумя результатами минимально одолели Финляндию (1:0). После вылета России с Евро пост главного тренера команды оставил Станислав Черчесов. На смену ему пришёл Валерий Карпин.