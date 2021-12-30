Спортивный журналист Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки по легкой атлетике Марии Ласицкене рассказал, возможна ли смена спортивного гражданства спортсменки.

Он отметил, что их пару считают «неудобной». Ласицкас объясняет это тем, что жена борется за право быть спортсменкой.

«Не касаясь морального аспекта, напомню: при смене гражданства в легкой атлетике предусмотрен трехлетний карантин. Такая пауза исключена. В 20 лет могут быть разные мнения на этот счет. Но не в 28», – приводит слова журналиста Матч ТВ.

Напомним, в 2021 году Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио, а после выиграла финал Бриллиантовой лиги. При этом она пропускала Игры в Бразилии в 2016-м из-за недопуска российских легкоатлетов.