Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски назван лучшим спортсменом 2021 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Победитель был определён голосованием журналистов из 21 страны мира.

В календарном 2021 году Левандовски забил 69 голов — больше других футболистов топ-чемпионатов. С «Баварией» поляк в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Германии и в пятый — Суперкубок Германии. Также он стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2020/21.

Второе место в голосовании занял пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Голландский гонщик впервые в карьере стал чемпионом мира в «Королевских гонках», прервав семилетнюю гегемонию «Мерседеса».

Тройку лидеров замкнул ещё один футболист — Лионель Месси, который по ходу 2021 года перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». В «Барсе» аргентинец выиграл Кубок Испании, а со сборной Аргентины завоевал Кубок Америки. Кроме того, он получил «Золотой мяч» как лучший футболист года.