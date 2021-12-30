Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, ранее избитый в центре Москвы, прокомментировал свои планы после выписки из больницы. Он допускает, что сможет выступить в шоу на льду.

Спортсмен пострадал в драке в ночь на 21 декабря. Он вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову.

Соловьев отметил, что его слабость пока не прошла, но ему не хотелось лежать в больнице.

«Я человек не спокойный, зависимый от спорта, от фигурного катания. Это моя болезнь, мой наркотик, поэтому, наверное, не удержусь, выйду на лёд, поскольку уже обещал Татьяне Навке откатать новогодние шоу «Аленький цветочек», – цитирует Соловьева «Комсомольская правда».

Ранее полиция установила личности хулиганов, избивших фигуриста.