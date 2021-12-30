Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров повторно сдал тест на коронавирус. Теперь он получил отрицательный результат и поедет с командой на этап Кубка мира в немецкий Оберхоф.

О восстановлении тренерского штаба сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Тренер сборной России Сергей Башкиров уже здоров, он получил сегодня отрицательный результат теста на коронавирус», – приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее из-за болезни он пропустил «Рождественскую гонку» в Рупольдинге и сбор своей группы в австрийском Рамзау.

Следующий этап Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет с 6 по 9 января. Старт начнется со спринтерских гонок, а продолжится пасьютом и двумя эстафетами.