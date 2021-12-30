Челябинский «Трактор» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Набранные очки позволили выигравшей команде закрепиться на первом месте Восточной конференции перед Новым годом.

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 3:1 в пользу челябинского клуба.

Шайбами в составе победителей отличились Артем Блажиевский, Никита Тертышный и Томаш Гика. Однако соперникам удалось отыграть одну шайбу. На последней минуте забил Павел Дедунов из «Авангарда».

«Трактор» собрал серию из четырех побед подряд, а оппоненты наоборот, прервали такой же успешный ряд матчей после проигрыша.

Напомним, накануне, 29 декабря, стало известно о досрочном выходе «Трактора» в плей-офф. Также в весеннюю часть чемпионата попал магнитогорский «Металлург».