Владимир Путин на ЧМ по дзюдо-2018. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на ЧМ по дзюдо-2018. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил принятый Государственной Думой закон о введении паспортов болельщиков (Fan ID). Соответствующий документ он подписал сегодня, 30 декабря.

Об этом событии в жизни спортивных фанатов сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Fan ID станет обязательным для посещения спортивных мероприятий на всей территории России.

Оформление паспорта болельщика будет доступно на портале «Госуслуги». Там же будет появляться история посещения мероприятий человеком.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон о Fan ID для болельщиков в первом чтении.

FAN ID появился в России на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 по футболу. Далее эту систему активно использовали в прошедшем году на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге.