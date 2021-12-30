Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова предположила, что сестрам Авериным стоит завершить карьеру и уступить место более молодым спортсменкам.

Она отметила, что они смогут выступить на следующих Олимпийских Играх, если позволит здоровье, а также будет желание.

«Еще в 2020-м году, пока не было новости о переносе Игр, они озвучивали желание завершить спортивную карьеру после Олимпиады. Поэтому не думаю, что они останутся. Мне кажется, надо дать дорогу молодым», – цитирует Солдатову RT.

Напомним, в 2021 году на Олимпиаде в Токио Дина и Арина Аверины стали второй и четвертой соответственно. Далее они заработали медали на японском чемпионате мира. Там Дина стала 18-кратной победительницей этих соревнований за всю свою карьеру.