Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала об университете, в который попробует поступить через четыре года после зимних Игр-2026.

Спортсменка уточнила, что не собирается становиться актрисой, несмотря на советы окружающих.

«Через четыре года я буду пытаться попасть в первый мед. Не важно какой, главное на врача. Хотя мне говорят, какой из тебя врач, ты актриса… Сниматься в кино – меня не посещали такие мысли», — сказала Косторная на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Напомним, фигуристка пропустила предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за травмы руки. После перелома кисти Косторная заявила, что продолжит выступления до Олимпийских Игр 2026 года.