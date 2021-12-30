Нападающий «Атлетико» Альваро Морату, выступающий на правах аренды в «Ювентусе», может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб готов временно взять его и продать туринцам Мемфиса Депая.

Нового форварда в команду Хави могут пригласить уже зимой. В «Барселоне» испанец останется на полгода.

Издание Goal сообщает, что каталонцы ранее связывались с представителями Мораты для обсуждения трансферного предложения.

С другой стороны «Ювентус» неоднозначен в вопросе перехода Депая. Клуб из Турина неуверен в форме нидерландского нападающего. При этом итальянцы не намерены использовать опцию первоочередного выкупа Мораты.

В текущем сезоне игрок забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии.