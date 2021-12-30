Экс-капитан футбольной сборной Англии Дэвид Бекхэм все же сможет получить почетный рыцарский титул. В первый раз ему отказали в выдаче награды.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» приближался к этому титулу еще в 2014 году. Но в тот момент его заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

После этого Бекхэм участвовал в благотворительных проектах и жертвовал деньги. Известно, что он также уладил все финансовые проблемы.

По информации The Sun, Бекхэм появился в списке официальных рекомендаций на получение рыцарского титула в летом 2022 года. Церемония может состояться в июне.

Ранее титул рыцаря-бакалавра был удостоен британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Он получил награду Виндзорском замке 15 декабря.