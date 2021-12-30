«Бавария» поделилась документальным фильмом с участием польского нападающего Роберта Левандовски. В нем представлены все голы игрока за прошедший год.

За это время Левандовски отметился 69 забитыми мячами за команду.

Фильм, подготовленный клубом, длится 40 минут. Также в нем показаны ранее неопубликованные видеозаписи с тренировок и матчей. Полную версию можно увидеть на официальном YouTube-канале «Баварии» по ссылке здесь.

Напомним, сегодня, 30 декабря, стало известно о признании футболиста лучшим спортсменом 2021 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

В этом сезоне Левандовски не смог получить «Золотой мяч», уступив по итогам голосованиях нападающему ПСЖ Лионелю Месси. При этом поляк отметился наградой для лучшего форварда.