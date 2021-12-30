Бразильский футбольный специалист «Зенита» Виллиам де Оливейра получил гражданство Российской Федерации. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Тренер ассистирует Сергею Семаку в петербургском клубе. Также в приказе появилось имя начальника «Зенита» Евгения Кошелева.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиам Артур, родившийся 20 октября 1982 г. в Бразилии; Кошелев Евгений Валентинович, родившийся 20 июля 1979 г. на Украине», – отмечается в Указе.

Кошелев присоединился к штабу сине-бело-голубых в июне 2014 года, а Оливейра вошел в коллектив в январе 2019 года.

Напомним, «Зенит» завершил календарный год лидером чемпионата России. Петербуржцы идут первыми в таблице с 38 очками.