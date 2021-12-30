Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свою победу на чемпионате России. По его словам, это достижение не сделало его лидером сборной команды.

«Чтобы считать себя лидером сборной России, нужно не один раз что-то выиграть. Поэтому я по-прежнему себя лидером не считаю. Я просто выиграл чемпионат России», – заявил Кондратюк в интервью на YouTube-канале Speak&Fry.

Второе место на чемпионате страны занял Михаил Коляда, третьим был Андрей Мозалев. На чемпионат Европы в январе вместо бронзового медалиста поедет Евгений Семененко.

Первенство континента состоится с 10 по 16 января в Таллине (Эстония). Окончательный состав команды на Олимпийские Игры будет известен по их итогам.