Нападающий молодежной сборной России по хоккею Данила Юров задержится в Канаде после отмены чемпионата мира. Игрок получил положительный результат теста на COVID-19.

По информации Чемпионата, Юров проведет 10-дневный карантин на территории Канады, только после этого он сможет вылететь в Россию. С ним же может остаться Матвей Мичков, ранее также сдавший положительный тест.

Напомним, накануне, 29 декабря, был отменен матч между Россией и Словакией из-за выявленных случаев коронавируса. Отечественная команда получила за это техническое поражение с минимальным счетом (0:1).

Позже международная федерация приняла решение об отмене соревнований. Всего на турнире отменили три игры. Допускается, что старт перенесут на лето 2022 года.