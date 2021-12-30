Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль еще сохраняет шансы на участие в турнире «Большого шлема» в январе. Известно, что он выздоровел после инфекции COVID-19 и поедет на Australian Open.

По информации News Corp, теннисист готов сыграть в ближайших матчах. Сообщается, что вскоре он отправится в Австралию для выступления на турнире ATP 250 в Мельбурне. Эти соревнования пройдут в преддверии Большого шлема».

Накануне, 29 декабря, Надаль провел тренировку с чемпионом юниорского US Open Даниэлем Ринконом на Мальорке, информирует источник.

После выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) испанец получил положительный тест на коронавирус. Также он сообщал, что его приезд в Австралию будет зависеть от состояния здоровья.