Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил возможность перехода иранского форварда Сердара Азмуна из «Зенита» во французский «Лион», а также аренду нападающего Артема Дзюбы.

По мнению журналиста, первый трансфер не произойдет этой зимой.

«Когда Сердар будет уходить свободным агентом, он получит подъемные в новом клубе. Ну чего эти € 4 млн «Зениту», если уйдет Азмун и вдруг уйдет Дзюба в аренду?», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Накануне, 29 декабря, стало известно об увеличении трансферного предложения французов. Они подняли сумму до 4 млн евро.

В текущем сезоне во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт футболиста с российским клубом закончится в мае 2022 года.