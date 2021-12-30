Сборная России по хоккею прилетит в Москву в первый день нового года. Спортсмены вернутся в Россию после отмены молодежного чемпионата мира.

По информации пресс-службы Федерации хоккея России, болельщики не смогут увидеть команду после прилета из-за медицинских ограничений.

«Встречу в аэропорту проводить запрещено по соображением эпидемиологической безопасности, так как хоккеисты были в контакте с заболевшими», — сообщает источник.

Соревнования проходили в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Накануне, международная федерация приняла решение об их досрочном завершении. Причиной стало активное распространение коронавирусной инфекции и дальнейшая отмена трех матчей.

Положительные тесты в составе российской команды сдали Матвей Мичков и Данила Юров. Они останутся на 10-дневном карантине в Канаде.