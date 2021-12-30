Нападающий молодежной сборной России по хоккею Данила Юров рассказал о своем самочувствии после получения положительного теста на коронавирус. Он также сообщил о своих планах после карантина.

Спортсмен стал одним из игроков, кто останется в Канаде после отмены молодежного чемпионата мира. Он и Матвей Мичков вернутся в Россию позже остальной команды.

«В принципе, чувствую себя нормально, только температура 38. Я остаюсь на 10 дней на карантине в отеле с доктором сборной. Сам в шоке был, когда мне об этом сказали», – цитирует Юрова Чемпионат.

Хоккеист заявил, что уже успел настроиться на поездку домой и сильно расстроился из-за всей ситуации. По его словам, он не будет праздновать Новый год, а ляжет спать.

Ранее появлялась информация о прибытии сборной в Москву. Команда прилетит в столичный аэропорт 1 января.