Футболисты сборной России во главе с тренером Валерием Карпиным обратились к болельщикам в новом видеоролике. Они поздравили фанатов с наступающим Новым годом.

«Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас, несмотря ни на что. Мы вас любим, ценим и поздравляем вас с 2022 годом», – произнес наставник.

Он также пожелал получать удовольствие от игры команды. Сам Карпин заверил, что коллектив постарается радовать всех в будущем году.

Также с поздравлениями выступили Федор Смолов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Данил Глебов и Александр Ерохин. Полное видео можно посмотреть на YouTube-канале сборной по ссылке здесь.

Напомним, команда сыграет в стыковом матче квалификации чемпионата мира-2022. Их встреча с Польшей запланирована на 24 марта в Москве.