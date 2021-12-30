На многодневке «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоится мужской лыжный масс-старт на 15 километров свободным стилем. Спортсмены выйдут дистанцию второго этапе в немецком Оберстдорфе.

Соревнования у мужчин начнутся в 14:55 по московскому времени.

Первым на дистанцию выйдет обладатель желтой майки норвежец Йоханнес Клэбо.

Под пятым номером стартует лидер российской команды Александр Большунов, следом появится Иван Якимушкин. Девятым будет Александр Терентьев, десятым – Денис Спицов, а 15-м – Артем Мальцев. Илья Семиков стартует 16-м, Алексей Червоткин – 17-м, Андрей Мельниченко – 22-м, а Глеб Ретивых – 69-м.

На первом этапе многодневки в швейцарском Ленцерхайде Большунов добежал до серебра в классической гонке с раздельным стартом.