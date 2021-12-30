Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал последние трансферы команды. По его мнению, эти приобретения не приблизят команду к чемпионству.

В декабре красно-белые сообщили о переходах четырех игроков в московский клуб.

«Трансферный рынок вздрогнул! Свинов, Хлусевич, Классен, Пруцев… Все как один сложившиеся мастера кожаной сферы. С ними в любые турниры за титулами», – написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Бывший спортсмен добавил, что с такими покупками не следует рассчитывать на медали чемпионата страны, тем более золотые.

Сегодня, 30 декабря, пресс-служба клуба объявила о прибытии в клуб защитника «Тироля» Леона Классена. Предполагается, что «Спартак» отдал за него 900 тысяч евро.