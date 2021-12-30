Российский фигурист, победитель последнего чемпионата страны Марк Кондратюк поделился своими детскими мечтами. По его словам, у него было странное желание, не связанное со спортом.

Кондратюк отметил, что не думал о титуле чемпиона страны, а выходил кататься в свое удовольствие.

«Не помню, чтобы я мечтал о чём-то связанном с фигурным катанием. Странно, но я мечтал стать Нобелевским лауреатом. В какой области? По литературе. Такая детская странная мечта», – сказал атлет в интервью представителям платежной системы «Мир» в Instagram.

Кондратюк выиграл предолимпийский чемпионат страны в Санкт-Петербурге и отобрался на свою первую Олимпиаду в Пекин-2022. Также он выступит на чемпионате Европы в Эстонии в январе.