Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев рассказал об отношении к вакцинации от коронавирусной инфекции. Он считает, что она должна быть, но подход может быть добровольным.

Спортсмен на этой неделе сдал положительный тест на COVID-19 перед поездкой на турнир в Австралию.

«Мое отношение простое: вакцина 100% нужна. Она должна быть. И хорошо, что она есть. Просто должен быть выбор человека, хочет он вакцинироваться или нет. Я, наверное, больше выступаю за это», – приводят слова Рублева «Известия».

Теннисист также сообщил, что весь прошлый год провел в «пузырях» на турнирах. Когда было больше свободы, он действовал по регламенту соревнований.

Ранее руководитель ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что россияне примут участие в турнирах ATP 250 не в основном составе.