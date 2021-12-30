Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» смог обыграть «Црвену Звезду» в 18-м туре Евролиги. Команда воспользовалась шансом в овертайме после равного счета в основное время.

Игра состоялась в Сербии и завершилась со счетом 80:76 в пользу гостей из России. Счет по четвертям 29:21, 15:21, 6:15, 19:12. Победитель определился только в овертайме – 11:7.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» американец Билли Бэрон, он набрал 25 очков. Второй результат – у его соотечественника Нэйта Уолтерса из «Црвены Звезды». Он заработал 21 балл за всю игру.

После матча в таблице Евролиги российский клуб идет на четвертом месте. Сербский коллектив находится на 13-й позиции.

Напомним, сегодня, 30 декабря, казанский УНИКС обыграл греческий Анадолу Эфес на домашнем паркете.